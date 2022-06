Omar fala sobre futuro da Zona Franca com moradores de bairros de Manaus

Manaus/AM - O futuro dos empregos gerados pela Zona Franca de Manaus (ZFM) foi debatido pelo senador Omar Aziz (PSD) em conversa com moradores do Santos Dumont, na zona Centro-Oeste, e do Aleixo na Zona Centro-Sul.

"No Santos Dumont, além de conversarmos sobre o futuro do País, pude reafirmar meu compromisso com a empreitada da vereadora Jacqueline, uma figura muito importante para a presença das mulheres na política", disse.

No Aleixo, o pré-candidato à reeleição conheceu o trabalho social que a comunidade tem com as famílias, que se intensificou com a pandemia. Aziz ainda disse que conversará com o prefeito David Almeida para construir uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para atender a região.

"Os encontros foram muito importantes para estar com a população e ouvir as principais demandas em cada bairro. Juntos avançaremos", completou.