Omar diz que vai combater notícias falsas usadas em período eleitoral

“Depois de tantos anos de investigação não acharam absolutamente nada contra mim. Porque se tivessem achado, você acha mesmo que o presidente da república não teria me arrebentado? Ele não me arrebentou porque eu não fiz nada de errado”, completou.

Manaus/AM - A importância do combate às fake news na política foi um dos temas debatidos pelo Senador Omar Aziz (PSD-AM) em sabatina promovida na manhã desta segunda (15), por uma rádio local de Manaus. Sem medo de abordar os temas mais espinhosos, o parlamentar refutou ataques por informações falsas que normalmente circulam em período eleitoral: “Poucas pessoas foram tão investigadas quanto eu. Acho que todo homem público pode e deve ser investigado, mas nunca encontraram nada contra mim porque não há nada. Tanto que até hoje não sou réu em nenhum processo. E olha que a pessoa pode ser réu e não ser culpada”, destacou Omar, com tranquilidade.

