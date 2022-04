Omar diz que acionará 'todas as esferas possíveis' após Bolsonaro zerar IPI dos concentrados

Manaus/AM - O senador Omar Aziz (PDT-AM) publicou um vídeo nas redes sociais nesta sexta-feira (29) onde diz que irá acionar todas as "esferas possíveis" para reverter o novo decreto do presidente Jair Bolsonaro que zera o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que põe em risco a competitividade do polo de concentrados da Zona Franca de Manaus (ZFM).

"Mais um ataque direto do presidente Jair Bolsonaro contra os amazonenses e contra a Zona Franca de Manaus. Esse ataque atinge os trabalhadores de Manaus e também do interior, efetivamente de Maués, que produz guaraná, e Presidente Figueiredo, que produz o açúcar da Coca-Cola. São 7 mil empregos diretos em risco. Um absurdo às vésperas do dia do trabalhador. Vamos acionar todas as esferas possíveis para reverter esse ataque absurdo", explicou o parlamentar.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta sexta-feira (29), que vai ingressar com uma nova ação contra o no Supremo Tribunal Federal (STF), contra o decreto.