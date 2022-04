Omar diz para Bolsonaro parar de 'bater o pé' contra a bancada do Amazonas

Fontes do governo informaram que Bolsonaro está contrariado com a bancada de parlamentares do Amazonas, a quem atribui a articulação por trás de uma ação judicial que busca derrubar o corte linear de 25% no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Manaus/AM - O senador Omar Aziz (PSD) criticou novamente o Governo Federal nesta quinta-feira (7), ao falar sobre as ações de defesa à Zona Franca de Manaus (ZFM) após o governo Bolsonaro avaliar o corte de incentivo tributário de fabricantes de concentrados de refrigerantes instalados na capital, o que evidencia a briga de braço com a bancada amazonense.

