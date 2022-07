Omar divulga número de WhatsApp para quem desejar contato com senador

Manaus/AM - Um novo canal de comunicação direta com a população foi lançado nesta sexta-feira (29), pelo senador Omar Aziz (PSD-AM). Por meio da plataforma de troca de mensagens WhatsApp, as pessoas poderão mandar sugestões, críticas e falar sobre suas demandas para ajudar a construir as frentes de trabalho da pré-campanha de Omar à reeleição ao Senado Federal.

Por meio do número (92) 98585-5631, a população já pode entrar em contato para receber notícias do parlamentar, que promete dar uma atenção especial às interações com o povo em um dos meios de comunicação mais utilizados da atualidade.

Para receber mensagens, o cidadão precisa adicionar o telefone de Omar e mandar uma mensagem inicial. "Essa é uma nova plataforma de comunicação que eu convido todos a participarem, onde nós estaremos respondendo a vocês qualquer coisa que queiram saber, quais as nossas propostas, o que eu penso sobre assuntos relevantes do nosso Estado e do Brasil", convida Omar.

Recentemente, o Senador do Amazonas também iniciou um canal oficial na plataforma Telegram, percebendo a necessidade de oferecer mais meios de se comunicar diretamente com o eleitor.