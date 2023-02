Omar dá boas vindas a Moro no Senado: ‘último juiz aqui saiu cassado’

Manaus/AM - As boas vindas do senador Omar Aziz (PSD) para o agora também senador Sérgio Moro (União) foi em forma de alerta, com o político amazonense lembrando que último juiz que esteve no Senado saiu cassado.

O diálogo entre o veterano e o novato aconteceu nessa quinta-feira (2), no plenário do Senado, e foi revelado pelo jornalista da Globo News, Octavio Guedes, no Twitter. A publicação foi repostada por Omar Aziz.

Omar fez referência a ex-senadora Selma Arruda, que era chamada de “Moro de saias”, que foi cassada por abuso de poder econômico e arrecadação ilícita de recursos nas eleições de 2018.

Moro também é alvo de pedido de cassação pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de ter realizado suposto ‘caixa 2’ na campanha eleitoral de 2022.