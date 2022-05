Omar visita instituto que ajuda famílias em situação de vulnerabilidade social em Manaus

O Instituto Nove Irmãos atende mais de 500 famílias em situação de vulnerabilidade social nos bairros Monte das Oliveiras, Santa Etelvina, Terra Nova, na Zona Norte, e São José, na Zona Leste, com atendimentos médicos, encaminhamentos para a retirada de documentos, apoio com cestas básicas.

"Estar com a comunidade, conversar, ouvir os principais anseios e demandas me motiva a continuar a lutar pelo nosso Estado. Tudo o que o povo quer e precisa são oportunidades, e ter acesso a direitos básicos. E saber que existem pessoas comprometidas em estender a mão aos mais necessitados, chegando aonde o poder público falha em atender, nos mostra que nem tudo está perdido", escreveu o parlamentar.

Manaus/AM - O pré-candidato à reeleição, senador Omar Aziz (PSD), visitou na noite desta quinta-feira (19), o Instituto Nove Irmãos, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte, e conversou com comunitários sobre as demandas das pessoas carentes que são beneficiados pela entidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.