Omar Aziz será relator do novo marco fiscal no Senado

Após ser aprovado pela Câmara dos Deputados, o novo marco fiscal será analisado pelo Senado. A proposta deve chegar ainda nesta semana, que prevê novo mecanismo para o teto de gastos do governo, com controle de despesas. O senador Omar Aziz (PSD) será o relator do projeto, de acordo com o Jornal O Globo.

O governo federal conta com o senador para evitar maiores mudanças no texto da proposta. Nesta semana, Aziz pediu para não ser indicado como membro da CPMI do 8 de janeiro, pois quer se concentrar apenas no novo marco fiscal.