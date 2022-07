Omar Aziz conversa com famílias sobre trabalhos sociais na Zona Norte de Ma

O convite para o bate-papo foi feito pelo conselheiro tutelar, Juvêncio Nunes, que desempenha um importante trabalho social com as famílias de bairros como o Mutirão, Cidade Nova, Nova Cidade e no Residencial Viver Melhor. A reunião também contou com o apoio de representantes da Bancada Delas, e das conselheiras Rosália Bernardino e Marinez Paz. "Elas compartilham do nosso propósito de lutar pelos direitos das crianças, adolescentes e das mulheres", escreveu Aziz.

Manaus/AM - O pré-candidato à reeleição, senador Omar Aziz (PSD), conversou, na noite desta terça-feira (5), com famílias do bairro Novo Aleixo, na Zona Norte, sobre a importância de políticas que resguardem os empregos e permitam que o trabalhador coloque comida à mesa.

