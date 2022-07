Omar aposta em Braga para união em defesa da Zona Franca em convenção do PT

Manaus/am - O senador Omar Aziz (PSD-AM) participou neste sábado (30) da Convenção do Partido dos Trabalhadores no Amazonas, onde apresentou oficialmente a sua suplente na candidatura ao Senado Federal, a vereadora itacoatiarense Cheila Moreira (PT-AM).

A convenção do PT oficializou a chapa de candidatos a deputado estadual e deputado federal do partido, além de ter oficializado o apoio à candidatura do senador Omar Aziz à reeleição e do senador Eduardo Braga ao Governo do Amazonas.

O tom da convenção foi de união de diferentes forças, todas alinhadas para eleger o ex-presidente Lula. O discurso ganhou força após mais um decreto do presidente Bolsonaro prejudicando a competitividade das empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus. "Tenho andado pelo interior do Amazonas e visto no olhar sofrido do caboclo a esperança surgir novamente. Mas a esperança tem nome e se chama Luiz Inácio Lula da Silva", destacou Omar.

O Senador Omar Aziz exaltou a importância das candidaturas femininas para que mais mulheres participem ativamente da política, segundo ele, uma das razões para a escolha de Cheila como suplente. "A contribuição feminina na nossa chapa será decisiva. A Cheila representa a mulher, mãe, com experiência de pedagoga e liderança no interior do Amazonas. Vamos marchar juntos até a vitória no dia 2 de outubro", assegurou Omar.

Confirmado como o candidato ao Governo do Amazonas que terá o apoio do PT, o senador Eduardo Braga destacou a importância de reeleger Omar Aziz para o Senado. "O Amazonas precisa eleger o Omar Aziz novamente senador. O Lula foi presidente e nos ajudou a sair de 30 mil para 100 mil empregos no Polo Industrial e, juntos, nós vamos voltar a gerar trabalho e renda novamente", reforçou Eduardo.