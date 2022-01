Olavo deixou livros incompletos e deverá ter lançamentos póstumos

Para o cineasta Josias Teófilo, autor de "O Jardim das Aflições", outro documentário com Olavo como personagem, a relevância do filósofo só tende a crescer.

Também há um documentário baseado no professor que deve ser lançado em breve. Dirigido pelo cineasta Mauro Ventura, que gravou depoimentos com ele, tem o título de "Olavo Tem Razão", slogan criado por seus alunos e que estampa de camisetas a canecas.

"Há diversos cursos do professor Olavo ainda não transcritos. Ele produzia muita coisa, teve diversos projetos de livros que ia abandonando e retomando depois", afirma Ronald Robson, tradutor e doutorando em história e leitura, que publicou cinco livros com base em material do ideólogo do bolsonarismo.

Ele trabalhava numa revisão de seu livro "História Essencial da Filosofia", publicado pela primeira vez em 2004, e também escrevia uma obra sobre metafísica, com o nome de "A Estrutura do Ser", baseada em palestras e cursos.

