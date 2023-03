OAB abre disputa por indicação de vaga ao STJ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) abriu no último dia 1º de março processo para a escolha do sucessor do ministro Felix Fischer no STJ (Superior Tribunal de Justiça). Ele se aposentou em agosto do ano passado ao completar 75 anos.

A cadeira pertence a um indicado pela entidade, que prepara uma lista sêxtupla. Ministros do tribunal depois reduzem a relação para três nomes, que são enviados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), responsável pela decisão final.

Entre os nomes mais citados estão os advogados Henrique Ávila, ex-integrante do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e atual presidente da Comissão de Acesso à Justiça da OAB, André Godinho, também ex-membro do CNJ, e Daniela Teixeira, ligada ao ministro aposentado Cesar Asfor Rocha.

As inscrições para a lista terminam no fim de abril. A tendência é que a Ordem envie ao STJ a relação de seis candidatos até meados de junho, para que a lista tríplice seja remetida a Lula a partir de agosto.

"Há excelentes nomes capazes de substituir o ex-ministro Fischer, uma referência para todos nós. Fico muito feliz em ser lembrado. O edital da OAB acabou de ser aberto e preciso avaliar os próximos passos", disse Ávila.