'O senhor está conduzindo a conversa', diz Pazuello a Renan Calheiros

O ex-ministro justificou o atraso no acordo das vacinas dizendo que sempre houve respostas, mas que a negociação "intensa e direta" envolvia questões como a flexibilização de pedidos e auxílio com a logística de entrega.

Pazuello se irritou ao dizer que não poderia participar diretamente das reuniões com a empresa e disse que Renan "sabe disso". "Não posso negociar com a empresa. Ministro jamais poderia receber uma empresa, o senhor sabe disso. Recebo socialmente, junto com a administração, mas a negociação é feita pela equipe", disse.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O general Eduardo Pazuello entrou em bate-boca com senadores da CPI da Covid depois de subir o tom ao ser indagado pelo relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), sobre a demora na negociação das vacinas com a Pfizer.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.