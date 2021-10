O PT está em trégua há muito tempo, diz Gleisi sobre proposta de Ciro

"As minhas diferenças com o PT são cada vez mais profundas e insuperáveis, mas o que eu estou propondo, para toda a militância nossa, é não dar valor a esses incidentes, que são desagradáveis, mas são irrelevantes à luz da gravíssima hora que o Brasil está pedindo de todos nós: serenidade, equilíbrio e foco", afirmou ele à imprensa depois das vaias.

Ciro, no entanto, minimizou o episódio e afirmou estar propondo uma "trégua" para que todos possam se unir em torno do objetivo comum de defender o impeachment de Bolsonaro.

O presidenciável do PDT foi vaiado na avenida Paulista, no sábado (2), ao discursar no ato contra Jair Bolsonaro convocado por partidos e movimentos sociais de esquerda.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR), afirma que o partido já está "em trégua há muito tempo", e que fica feliz com o fato de Ciro Gomes, que tem feito reiterados ataques a legenda, caminhe na mesma direção, propondo um cessar-fogo nos ataques.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.