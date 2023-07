Nunes nega proximidade com Bolsonaro, mas diz que, se apoio vier, 'ótimo'

Caciques do centrão e aliados do ex-presidente costuram o casamento entre Nunes e o bolsonarismo na tentativa de unificar esforços para derrotar a esquerda representada por Guilherme Boulos (PSOL).

O prefeito afirmou ter apenas se encontrado de passagem com Bolsonaro na segunda (25), após reunião com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), para tratar de assuntos de habitação e do centro de São Paulo. "Só falei: e a tubaína, presidente, vamos marcar a tubaína", disse.

Questionado sobre a proximidade com Bolsonaro, Nunes negou e disse existir uma relação de diálogo como presidente e prefeito. "A gente tem tido um diálogo quando ele era presidente, ele na condição de presidente, eu na condição de prefeito. Eu não tenho proximidade com ele."

Durante o almoço, ao microfone, foi pedido que o grupo apoiasse a reeleição de Nunes, descrito como um confrade. "É um almoço que eu sempre venho e hoje, por coincidência, terá a presença do presidente Bolsonaro. Nem vai dar para conversar com ele aí pelo jeito", disse Nunes.

"Não vou forçar ninguém a me apoiar. Estou fazendo o meu trabalho, procurando tornar uma cidade melhor a cada dia e aí deixar as pessoas terem a sua decisão, de forma que elas possam colocar o coração", disse ele. "Acho que tudo tem o seu tempo. Se vier o apoio, ótimo."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.