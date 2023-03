Nunes minimiza declaração pró-Salles de Bolsonaro sobre eleição municipal

"A questão do PL lançar candidato ou apoiar é uma decisão interna deles, e a fala do presidente Bolsonaro me parece ir nessa linha", diz Nunes ao Painel.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) diz ter recebido positivamente as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre Ricardo Salles (PL-SP) e a eleição municipal de 2024.

