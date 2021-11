Nunes aproveitou troca de secretários na Prefeitura de SP e contemplou Republicanos

Em entrevista ao Painel nesta quarta-feira (10), Orlando Faria disse que sua saída foi definida após pressão do governo João Doria, que teria ficado incomodado com sua declaração de apoio ao adversário gaúcho nas prévias e pressionado Nunes por sua exoneração.

Farias já foi titular da pasta e deixou-a em 2020, quando PSDB e Republicanos não chegaram a acordo e entraram em disputa no primeiro turno das eleições municipais, com Bruno Covas e Celso Russomanno como candidatos.

Logo depois de confirmar a exoneração de Faria, Nunes convidou João Farias, nome influente do Republicanos no estado de São Paulo, para comandar a Secretaria de Habitação.

