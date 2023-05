Nunes aposta em recapeamento recorde como bandeira para reeleição

Criticado por problemas de zeladoria e pelo fato de sua administração não ter uma marca definida, Nunes decidiu apostar em obras de cobertura asfáltica como uma vitrine. A avaliação é que elas são de execução relativamente simples e com impacto imediato no dia a dia dos cidadãos.

Uma das comparações que aliados de Nunes têm feito é que a metragem do recapeamento na cidade é equivalente à distância entre São Paulo e Montevidéu, capital do Uruguai (1.950 km).

