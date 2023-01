Novo governo Lula terá 'União e Reconstrução' como slogan

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá como slogan a frase "união e reconstrução". Ele foi exibido em telão dentro do Palácio do Planalto, neste domingo (1º), junto com o logo da nova gestão.

A ideia do slogan reflete o que o presidente empossado e seus aliados têm afirmado em discursos públicos de que é preciso unir o país, que está dividido.

O petista foi eleito em 30 de novembro, no segundo turno, com 50,9% dos votos válidos contra 49,1% de Jair Bolsonaro (PL), uma diferença de 2,1 milhões de votos.

A palavra reconstrução, segundo interlocutores de Lula, se refere ao cenário legado pela gestão Bolsonaro.

A marca traz ainda as palavras governo federal e Brasil —essa última estilizada com as cores vermelha, azul, amarela, verde e preta.

De acordo com pessoas que participaram da elaboração do logo, a ideia era unir as cores da bandeira do Brasil com o vermelho associado ao PT em tons vivos.

O formato das letras da palavra Brasil também combina inspiração na Semana de Arte Moderna de 1922 e elementos digitais.

Tanto o logo quanto o slogan já vinham circulando nas redes sociais desde o começo da semana. Naquele momento, a assessoria de imprensa do presidente empossado afirmou que se tratava de um estudo e que outras propostas ainda seriam levadas em consideração.

O produto foi elaborado pela equipe de Sidônio Palmeira, que foi o marqueteiro da campanha do petista. Um vídeo detalhando o logo e o slogan deverá ser divulgado nas redes sociais nos próximos dias.