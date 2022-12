Novo governo Lula assume envelhecido e retoma 'nós contra eles', diz Aécio

Ele completa que a PEC da Transição "não é um bom começo" e que o petista também se equivoca em crer que todos que votaram nele estarão dispostos a "apoiar aventuras econômicas como as conduzidas pelo seu partido no passado."

"Impossível não sentir um certo tom nostálgico ao ouvir o discurso do presidente agora diplomado. O 'nós contra eles' parece retornar com força, assim como uma nova versão da 'herança maldita' dos anos FHC, agora intitulado 'legado perverso'", afirma o ex-presidente do PSDB.

