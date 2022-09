Nova pesquisa mostra Wilson Lima com 34%, Amazonino 26% e Braga 17% para o Governo

Manaus/AM - O candidato à reeleição pelo União Brasil, Wilson Lima, lidera a disputa no primeiro turno com 34% das intenções de voto, seguido por Amazonino Mendes (Cidadania), com 26%, e Eduardo Braga (MDB), com 17%. O dado consta na pesquisa Ipec divulgada neste sábado (17).

De acordo com a pesquisa, 800 pessoas foram ouvidas entre os dias 14 e 16 de setembro em 19 cidades amazonenses. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

Já num possível segundo turno, Amazonino Mendes lidera a pesquisa na disputa com Wilson Lima e Eduardo Braga. Já Wilson lidera na disputa com o candidato do MDB.

O quarto lugar, segundo dados da pesquisa, é ocupado por Ricardo Nicolau (Solidariedade): 6%, seguido de Carol Braz (PDT): 3%, Henrique Oliveira (Podemos): 2%, Dr. Israel Tuyuka (PSOL): 1%, Nair Blair (Agir): 0%. Votaram brancos e nulos: 7%. Não souberam responder: 4%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) com o número AM-01902/2022.