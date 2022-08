Nova diretoria do PL é empossada durante ato de campanha em Iranduba

Manaus/AM - Em Iranduba, o Partido Liberal será comandado por uma mulher. Nafitale Vasconcelos tomou posse como a nova presidente da sigla, ao lado do também novo vice-presidente, José Lacerda.

“Esse grupo que assumiu é muito forte e nós vamos dar o resultado nas urnas”, prometeu Lacerda.

Nafitale Vasconcelos comemorou a posse. “É um momento histórico do Partido Liberal, aqui no município de Iranduba. Estou muito feliz por assumir a presidência do partido, e tenho certeza que faremos um grande trabalho”.

De acordo com o presidente do diretório regional do partido, Alfredo Nascimento, a intenção é fortalecer o partido em todo estado. “Então, eu dou as boas vindas ao José Lacerda e à Nafitale Vasconcelos, em seus novos postos dentro do PL. Que eles possam ter muito sucesso nessa caminhada”, comentou.