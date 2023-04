Nomeação de tucano para Itaipu reforça aproximação com PT no Paraná

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nomeação do ex-deputado estadual tucano Michele Caputo para uma vaga de conselheiro em Itaipu consolida a aproximação entre PT e PSDB no Paraná.

Ex-secretário estadual da Saúde, Caputo não conseguiu se reeleger no ano passado. Nesta semana, foi o único "estranho no ninho" nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o conselho da usina binacional, ao lado de cinco ministros do governo. Um conselheiro recebe R$ 37 mil, mais benefícios.

Caputo contou com respaldo da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e do ex-prefeito de Curitiba Luciano Ducci (PSB).

No mês passado, ele participou do lançamento da Coalizão em Defesa do Paraná, uma frente política unindo partidos de esquerda e centro, liderada pelo PT, contra o atual governador, Ratinho Jr. (PSD). O objetivo é unir forças nas eleições de 2024 e 2026.