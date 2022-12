Nomeação de petistas gera reclamação de alas minoritárias no partido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As possíveis indicações dos deputados federais Paulo Teixeira (SP) para o Ministério das Comunicações e Paulo Pimenta (RS) à Secretaria de Comunicação da Presidência atendem ao objetivo de equilibrar o jogo interno de forças no PT.

