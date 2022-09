No Amazonas, Coronel Menezes cumpre agenda no interior na reta final da campanha

Manaus/AM - A oito dias das eleições, o candidato ao Senado Federal pelo Partido Liberal (PL), coronel Alfredo Menezes, cumpre uma série de viagens pelo interior do Amazonas neste final de semana. As viagens iniciaram por Nova Olinda e Maués, neste sábado (24), e Itacoatiara, Matupi, distrito de Manicoré, encerrando em Humaitá, neste domingo (25), acompanhando a comitiva do governador Wilson Lima, candidato à reeleição.

Menezes tem se posicionado como um homem que entrega resultado e tem marcado presença no interior para transmitir a mensagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) e destacar algumas de suas ações que serão defendidas no Congresso Nacional, como emendas para alavancar o turismo regional, setor primário, bioeconomia, melhoria dos portos, aeroportos e estradas nos municípios alinhados com os governos do Estado e Federal, assim como o fortalecimento da Zona Franca de Manaus (ZFM) que desde a sua gestão só tem batido recordes de faturamento e número de empregos.

“Quero ser um verdadeiro defensor do estado do Amazonas. Meu principal adversário tem apenas propagado suas ações quando foi governador porque nada fez nos últimos oito anos para que o Amazonas tivesse outras matrizes econômicas complementares ao Polo Industrial. Teve um mandato medíocre e foi eleito pelo Ranking dos Políticos como o pior senador do Amazonas. Nosso interior está abandonado. Não é esse representante que o meu estado merece para os próximos oito anos”, criticou ao acrescentar que a população merece sim um legitimo representante, em Brasília.

Para Menezes, está claro que é preciso aposentar este ano pelo menos três lideranças políticas que já contribuíram no passado, mas que se colocam como a solução de problemas que eles mesmos causaram. “Precisamos oxigenar nossa política. O Amazonas é um estado rico e próspero e não podemos mais admitir que elejamos pessoas que não são comprometidas na defesa da melhoria da qualidade de vida da população. Basta olhar o que temos hoje. Me coloco à disposição para que possamos reescrever um futuro próspero com entrega de resultados e sem escândalos de corrupção”, finalizou.