'Não vejo candidatura de consenso no centro', afirma Gilberto Kassab

Presidente do PSD, Gilberto Kassab avalia que será difícil para as forças de centro produzirem uma candidatura presidencial de consenso para 2022. "Eu não acredito em candidatura de proveta", afirmou Kassab ao Estadão. "A candidatura da direita, do Bolsonaro, é natural. A candidatura do Lula é natural na esquerda. Os partidos que têm mais afinidade com o centro, cada um vai procurar o seu caminho. É evidente que, se puderem estar juntos no primeiro turno, pode ser positivo. Mas estar juntos artificialmente não leva a lugar nenhum", disse ele.

O ex-ministro afirmou que o plano do PSD é ter candidatura própria em 2022. Citou os senadores Otto Alencar (BA) e Antonio Anastasia (MG), o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior, como opções. Mas destacou que a decisão foi empurrada para o fim do ano, por causa da pandemia. Kassab, que costuma ser consultado informalmente por Jair Bolsonaro, admitiu que a atuação do presidente no enfrentamento da covid-19 deverá pesar na avaliação do eleitor. "Se você perguntar para uma pessoa se ela quer vacina ou automóvel, ela quer vacina."

Como o sr. analisa o cenário depois que as acusações contra o ex-presidente Lula foram anuladas e ele se tornou elegível?

A novidade é a consolidação da esquerda, com a liderança do Lula. E em confronto com a direita, tendo como líder Bolsonaro. O Brasil volta a ter uma direita com cara, discurso e líder. E uma esquerda com cara, discurso e líder. Agora, vamos ver, nessa rearrumação, como vai ficar a centro-direita, a centro-esquerda e o centro.

E o que sr. acha que vai acontecer? Até porque o PSD, seu partido, se situa nesse miolo...

Nós já estamos vivendo o clima de um novo momento do Brasil, na política partidária, por conta da reforma que foi feita recentemente e que vai possibilitar a redução do número de partidos. Onde você tinha 40 partidos, nenhum conseguia ter uma cara. Agora, não. Vai começar a haver a vinculação do eleitor com o partido que ele entende que o representa. Antes era difícil porque os partidos eram uma salada. Porque onde tem 40, não tem nada. Estamos no caminho certo. Vamos ter a oportunidade de reconquistar a confiança do eleitor quanto à política, que está num profundo descrédito.

Como avalia a possível candidatura de Lula, em 2022?

O ex-presidente Lula é uma figura de peso na política brasileira. Mas, como em qualquer país do mundo, uma ideologia de esquerda sempre tem uma rejeição maior do que a de centro. Em outros momentos, Lula teve a habilidade de construir alianças que levaram sua proposta um pouco para o centro. Vamos aguardar os próximos acontecimentos.

Com Lula situado claramente à esquerda, Bolsonaro claramente à direita, o sr. acredita que o centro consegue construir uma candidatura consensual?

Eu não acredito em candidatura de proveta. A candidatura da direita, do Bolsonaro, é natural. A candidatura do Lula é natural na esquerda. Os partidos que têm mais afinidade com o centro, cada um vai procurar o seu caminho. Naturalmente, podem se entender ou não. Caso não se entendam no primeiro turno, se entenderão no segundo. Eu acredito muito que cada partido tem de ter o seu caminho. É evidente que, se puder estar junto no primeiro turno, pode até ser positivo. Mas estar juntos artificialmente não leva a lugar nenhum.

O sr. acha que a tendência é que haja mais de uma candidatura nesse campo de centro? O PSD terá candidato ao Planalto?

Não posso falar pelos outros partidos. Nem pelo PSD, já que temos um conjunto de lideranças em que todos são ouvidos. O que posso dizer é que o PSD tem um processo de discussão, mas que foi prorrogado para o fim do ano, por conta da pandemia. Entendo que qualquer partido que queira dar prioridade a essa questão eleitoral, nesse momento gravíssimo que o País vive, vai errar. Mas a prioridade continuará sendo ter candidatura própria.

Hoje, essa é a intenção do PSD?

Eleição de dois turnos parte do princípio de que a prioridade deva ser sempre a candidatura própria. Aí você pergunta: 'Vai ter candidato, então?' Essa é a prioridade. Se vai ter ou não vai ter, o tempo dirá.

Quem será o candidato do partido, se essa ideia vingar?

Temos excelentes nomes. O senador Otto Alencar (BA), o senador Antonio Anastasia (MG), o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, o deputado André de Paula (CE), o deputado Fábio Trad (MS), para ficar nos principais.

Qual será o efeito da pandemia na eleição, especialmente no caso de Bolsonaro, que tem sido criticado por sua atuação?

A principal questão para a candidatura do presidente vai ser avaliar o seu legado de realizações. Ele está na metade do mandato e precisará construir esse legado. As pessoas cobram realizações.

Ele vai ser cobrado pela atuação na pandemia?

Hoje, não há cidadão no mundo que não tenha como principal preocupação a pandemia. Se você pegar qualquer cidadão e oferecer uma vacina ou um automóvel, uma vacina ou até um imóvel, a maioria absoluta vai preferir a vacina. Então, o governante que não souber entender isso, e não souber se conduzir de acordo com essa vontade quase que unânime do planeta, vai ter muitas dificuldades.

Eduardo Pazuello foi substituído pelo médico Marcelo Queiroga. Os erros na Saúde vão desgastar ainda mais o governo?

É um erro avaliar o governo na questão da pandemia apenas pelo Ministério da Saúde. É preciso avaliar o governo como um todo. A análise e as decisões do governo têm de ser únicas e harmônicas em relação a todos os ministérios. Se fosse presidente, estaria visitando a Fiocruz semanalmente. Essa condução não pode ser delegada. Se fosse presidente, teria transferido o meu gabinete para a Fiocruz.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.