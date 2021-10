'Não vamos nos iludir por cartinha escrita por Bolsonaro com Michel Temer', diz Boulos em SP

Manuela d'Ávila (PC do B) discursou logo após Boulos e fez coro pela prisão do presidente.

Boulos, assim como outros políticos que subiram no carro de som ao lado do Masp, defendeu o impeachment de Bolsonaro e, depois, a sua prisão.

"Não vamos nos iludir por cartinha escrita por Bolsonaro com Michel Temer", disse, em referência ao texto divulgado após os atos de teor golpista de 7 de Setembro, considerado um recuo nos arroubos autoritários do presidente.

