'Não somos contra reduzir impostos, queremos manter a competitividade da ZFM', diz Eduardo Braga

"Me assusta a passividade com que muitos estão assistindo aos ataques que estão sendo feitos contra a nossa Zona Franca. A nossa esperança é que o Supremo Tribunal Federal (STF) possa intervir de acordo com a Constituição", ressaltou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.