'Não seja grosseira', diz Barroso a bolsonarista em Nova York

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luis Roberto Barroso foi cercado e intimidado neste domingo (13) por uma bolsonarista enquanto caminhava por Nova York em viagem.

No vídeo, a mulher encontra Barroso e o provoca. Depois, profere uma ameaça: "Cuidado, hein, o povo brasileiro é maior do que a Suprema Corte".

Ela abre o vídeo acompanhando Barroso caminhando diz "olha só quem está aqui. Como é que vai o senhor, juiz?". Ao que Barroso responde: "Muito bem, muito, feliz pelo Brasil".

Ela, então, responde com ironia e começa a ameaçá-lo. "Ta bom, mas nós vamos ganhar essa luta. Cuidado, em, o povo brasileiro é maior do que a Suprema Corte. Você não vai ganhar nosso país, foge". Barroso responde: "Não seja grosseira, tchau, minha senhora", enquanto entra em uma loja.

Não foi a primeira vez que o juiz sofreu intimidações. No começo do mês, a PM teve de ser acionada para ajudar Barroso a se afastar de um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Porto Belo (SC).

Barroso se manifestou sobre o episódio de Santa Catarina. "A democracia comporta manifestações pacíficas de inconformismo, mas impõe a todos os cidadãos o respeito ao resultado das urnas. O desrespeito às instituições e às pessoas, assim como as ameaças de violência, não fazem bem a nenhuma causa e atrasam o país, que precisa de ordem e paz para progredirmos", disse.

Os ataques são estimulados por Bolsonaro, que durante todo seu mandato atacou e xingou ministros do STF, inclusive Barroso que foi xingado de "criminoso". Bolsonaro começou a mirar as críticas em Barroso ano passado, quando ele era presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em meio aos questionamentos das urnas eletrônicas.