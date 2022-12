Não podemos baixar a guarda para lavajatistas, diz grupo de advogados sobre recuo de Dino na PRF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Advogado e coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho diz que o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), acertou em sua decisão de cancelar a nomeação do policial rodoviário Edmar Camata para o comando da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Como mostrou a coluna da Mônica Bergamo, o servidor foi no passado um entusiasta da Lava Jato e da atuação de Sergio Moro, hoje senador eleito pela União Brasil-PR. Camata também usou as redes sociais para manifestar, na época, apoio à prisão do petista, ocorrida em 2018.

"Não se trata de perseguição. Não podemos baixar a guarda para lavajistas. Sabemos o que fizeram com o país, deixaram um rastro de destruição e de miséria", afirma Carvalho, que elogia o ex-governador do Maranhão.

"Ele merece nosso reconhecimento e nosso aplauso. Uma das maiores virtudes na política e na vida é reconhecer equívocos e tentar corrigi-los. Isso dá dimensão da grandiosidade do Dino e mostra que ele está à altura do cargo. Ele está montando uma equipe fantástica e demonstrou na desistência do nome uma virtude. Não podemos ter compromisso com o erro", completa.

O Prerrogativas é um coletivo de advogados e juristas que a partir de 2018 abraçou a bandeira da inconstitucionalidade da prisão de Lula. O próprio Dino é considerado um membro não-ativo do grupo, ou seja, acompanha os debates internos, mas não ocupa posições de coordenação.