‘Não mexa com a Zona Franca de Manaus’, diz Arthur Virgílio após Paulo Guedes propor reduzir IPI

Arthur lembrou que quando foi senador da república pelo Amazonas, sempre defendeu o Polo Industrial de Manaus. “A Zona Franca garante os empregos dos amazonenses, de forma direta ou indireta, e eu tenho que lutar por isso com unhas e dentes. No passado, eu barrava matérias até entenderem que não podiam mexer com a Zona Franca de Manaus”, disse.

“Essa história de dividir ao meio o IPI em todo o país seria mais própria na discussão de uma verdadeira reforma tributária. Não mexa com a Zona Franca de Manaus. Ela é isenta de IPI porque garante a floresta em pé e os empregos dos amazonenses”, defendeu Virgílio, que considera a inclusão do modelo na medida um atentado à floresta amazônica. “Vamos pensar grande, vamos pensar num Brasil que tenha, em primeiro lugar, consciência de que a floresta deve ser protegida e quem protege a floresta é a Zona Franca de Manaus”, argumentou.

'Não mexa com a Zona Franca', diz Arthur Neto a decisão do STF pic.twitter.com/vzGyMuKdXy

