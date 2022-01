Não existe chance de o PT não lançar candidato ao governo de SP, diz presidente da sigla no estado

"Não estamos negando o direito do PSB de ter um candidato ao governo de SP. Se é uma necessidade do PSB, que tenha. Evidentemente que então não cabe a federação", afirma Marinho, que concorrerá a deputado federal em 2022.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presidente do PT em SP, o ex-ministro Luiz Marinho diz que não existe nenhuma chance de o partido não lançar candidato ao governo do estado, e que o nome escolhido é o de Fernando Haddad.

