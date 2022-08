'Não estou fazendo nenhuma promessa mirabolante. Estou firmando compromisso', diz Carol Braz

Manaus/AM - Em entrevista ao jornalista Humberto Amorim, no programa Hora do H, a candidata ao Governo do Amazonas pelo PDT, Carol Braz, garantiu nesta quarta-feira (17), que não vai fazer nenhuma promessa mirabolante durante sua campanha política. A entrevista pode ser conferida na íntegra, no Facebook do Portal do Holanda.

De acordo com a candidata, que já foi juíza e é defensora pública, apenas compromissos serão firmados com base na justiça. "Não estou fazendo nenhuma promessa mirabolante. Estou firmando compromissos de fazer o certo, o justo e trago propostas do que vamos fazer a curto, médio e longo prazo de forma planejada e técnica. Tudo que eu tenho é minha dignidade, meu nome e minha honra. Acredito na política certa, justa e sem falsas promessas. Por isso o povo está desacreditado e desiludido com a política. Chega de tanta promessa e dos mesmos que passaram. Chega do que estamos vendo atualmente", disse.

Ao ser questionada sobre o desenvolvimento do turismo no Estado, Carol lembrou que vai investir o dinheiro de forma correta. "Nosso estado é rico, mas precisa investir o dinheiro no lugar certo e na hora certa. O Amazonas vai ser inserido no mapa do Brasil e no mapa do mundo. Até hoje o Amazonas não viveu o destino que merece", explicou.

Humberto ainda chegou a falar que não pretendia ser candidata, mas também não se contentou em seguir uma vida pública adiante com tantos problemas sociais a serem resolvidos.

"Nós não podemos perder as esperanças. Se estivesse tudo bem, eu não precisava ser candidata, pois sou defensora pública. Mas quero trazer a esperança e acender uma chama de que o Amazonas pode viver sua riqueza. Precisamos fortalecer nossa cultura. Somos grandes em tamanho e em riqueza cultural. Precisamos que o povo do Amazonas tenha oportunidades para o estado se desenvolver e crescer", explicou Carol Braz.

Carol ainda falou da parceria com o vice Engenheiro Machadão e do candidato ao Senado, Luiz Castro, além do candidato à Presidência, Ciro Gomes. "Os problemas não são apenas do atual governo. Nós estamos trazendo uma diferença, garantindo um governo técnico, de planejamento e com a sensibilidade da mulher. Não podemos continuar pensando num pequeno grupo que consegue usufruir da riqueza do estado. A primeira coisa é um choque de inspeção em contratos firmados. Chega de apadrinhamento", disse, antes de finalizar dizendo: "É 12".

As entrevistas no Hora do H continuam. A cada semana um candidato ao Governo do Amazonas e um candidato ao Senado serão convidados para uma conversa sobre propostas e planos de governo.