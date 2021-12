Não dá para pegar uma metralhadora?, sugere Ratinho ao criticar deputada

Segundo os argumentos da parlamentar, o Código Civil de 2002 reproduz em seu texto a declaração solene para realização de casamentos de acordo com termos previstos no Código Civil de 1916, sem adequação à pluralidade de configurações de casais e famílias dos tempos atuais.

Com a mudança, os termos ficariam assim: "De acordo com a vontade que acabam de declarar, eu, em nome da lei, declaro firmado o casamento".

A deputada recebeu apoio de outras políticas, como a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT).

Ratinho também fez comentários sobre a aparência da deputada, após uma foto dela aparecer no monitor do estúdio onde o programa era transmitido.

"Natália, você não tem o que fazer?", perguntou o apresentador, ao vivo, no programa Turma do Ratinho. "Vai lavar roupa, costurar a 'carça' do seu marido, a cueca dele. Isso é uma imbecilidade, querer mudar esse tipo de coisa", disse, com o apoio dos demais participantes.

