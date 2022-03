Na TV, Ciro Gomes diz que Brasil precisa ter voo de águia, não de galinha

No caso de Ciro, a propaganda, de 30 segundos, é novamente feita pelo publicitário João Santana, contratado para cuidar da pré-campanha do pedetista.

"Ano após ano, o Brasil quer mudar de rumo, mas o convencem a seguir pelo mesmo caminho. Ele vai e cai no buraco. Às vezes, cresce um pouquinho, mas é só um voo de galinha", afirma Ciro, que é apresentado na propaganda como vice-presidente nacional do PDT.

