Na contramão de Tebet, Mara Gabrilli declara voto em branco no 2º turno

"Estaremos juntos no processo de segundo turno. Então Roberto, acelere a decisão do Cidadania, peço ao MDB que faça o mesmo e ao PSDB e Podemos que faça o mesmo. Só não esperem de mim, eu que tenho uma trajetória de vida de luta pelo país, não esperem de mim omissão, tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Eu tenho um lado e vou me pronunciar no momento certo", declarou Tebet.

No domingo (2), Tebet afirmou que já tem "um lado" na disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) . A senadora terminou em terceiro lugar no primeiro turno, alcançando aproximadamente 5 milhões de votos.

A senadora e vice da chapa de Simone Tebet (MDB) , Mara Gabrilli (PSDB) anuncia isenção no segundo turno das eleições presidenciais em 2022 . A declaração ocorre através das redes sociais. A ex-candidata à Presidência declarou, após o resultado das urnas, que já tem uma posição sobre a nova rodada que ocorrerá no dia 30 de outubro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.