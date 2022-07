Na bolsonarista SC, esquerda se une e direita se fragmenta na eleição

A aliança significa que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Ciro Gomes (PDT) dividirão o mesmo palanque no estado, onde Bolsonaro obteve 75,92% dos votos no segundo turno da eleição de 2018. O favorito para encabeçar a chapa da esquerda é o petista Décio Lima.

