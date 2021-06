Na av. Paulista, Boulos diz que não vai esperar 2022 sentado e 'vendo nosso povo morrer'

"Quando [Bolsonaro] vem dizer que se não for do jeito dele, vai ter convulsão, o povo vai pra rua Bolsonaro, vamos passar um recado para você aqui na avenida Paulista: o povo já está na rua e é contra o seu governo", disse.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Guilherme Boulos, que é pré-candidato do PSOL ao Governo de São Paulo também discursou na avenida Paulista neste sábado (19). "No dia 29, a gente lotou essa avenida e cidades de todo o Brasil para dizer que a gente não vai esperar sentado até 2022. A gente não vai esperar passivamente, vendo nosso povo morrer. Hoje está maior ainda", disse.

