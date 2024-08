Musk diz que ordem para derrubar X fecha fonte número 1 da verdade no Brasil

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O empresário Elon Musk, dono do X (ex-Twitter), reagiu nesta sexta-feira (30) à decisão de Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de derrubar a rede social. "Eles estão fechando a fonte número 1 da verdade no Brasil", disse, em publicação na própria rede.

Moraes determinou a derrubada imediata e integral do funcionamento da rede. Além disso, acrescentou várias outras medidas, como a intimação às empresas Apple e Google para retirar aplicativos de VPN (rede virtual privada) das lojas dos sistemas iOS e Android e prevê multa diária de R$ 50 mil a quem burlar bloqueio do X em acesso por VPN.

Nesta quinta, o magistrado já havia ordenado o bloqueio das contas da Starlink no Brasil. A medida seria uma forma de cobrar multas aplicadas contra o X por descumprir decisão judicial.

A justificativa de Moraes para bloquear as contas de outra empresa é a falta de representação legal do X no Brasil. O grupo de Musk decidiu abandonar o país após o ministro do Supremo determinar a derrubada de contas e aplicar multas diárias de mais de R$ 1 milhão por descumprimento.

Em uma postagem às 20h14 de quinta, o X dizia esperar que Moraes ordenasse o bloqueio no país "simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais para censurar seus opositores políticos".

"Ao contrário de outras plataformas de mídia social e tecnologia, não cumpriremos ordens ilegais em segredo", afirmou.

A rede social afirmou, na mesma publicação, que não cumpriria ordens de Moraes e dizia esperar o bloqueio no Brasil. O posicionamento da empresa foi divulgado sete minutos depois do encerramento do prazo.

O X ainda repetiu críticas sobre a atuação de Moraes. "Quando tentamos nos defender no tribunal, o ministro ameaçou prender nossa representante legal no Brasil. Mesmo após sua renúncia, ele congelou todas as suas contas bancárias. Nossas contestações contra suas ações manifestamente ilegais foram rejeitadas ou ignoradas", afirmou.

"Os colegas do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal estão ou impossibilitados de ou não querem enfrentá-lo", completou.