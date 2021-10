Mulher de Eduardo Bolsonaro diz que viagem da foto de sheik a Dubai tem 'custo zero' para os cofres públicos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Heloísa Bolsonaro, casada com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), saiu em defesa do marido após ele ser criticado por ter viajado a Dubai com a família para participar da Expo 2020.

As críticas se intensificaram após fotografia em que Heloísa, Eduardo e a filha do casal, Geórgia, aparecem vestindo roupas tradicionais, ter circulado nas redes sociais no domingo (17). Na imagem, Eduardo aparece vestido de "sheik", enquanto Heloísa e a filha usam vestidos e acessórios na cabeça.

"Isso é deboche com os brasileiros. Eduardo Bolsonaro levou a família junto com a comitiva do governo à Dubai e brinca de ser sheik, enquanto 19 milhões de pessoas passam fome no Brasil", escreveu o deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ), líder da minoria da Câmara, nas redes sociais.

​Em seu perfil no Instagram, Heloísa saiu em defesa do marido. "A esquerda tá doida com esse sheik hein kkkkkkk vocês tão demais", escreveu em resposta a um seguidor com a imagem de Eduardo com as roupas.

Em outro post, afirmou que os ex-presidentes Lula (PT) e Dilma Rousseff (PT) "e tantos outros que debocham do povo brasileiro". "Parece algo de outro mundo que Eduardo possa estar em viagem com a família (e a trabalho), sem gastar um real de dinheiro público, né? Muitos parecem nao conseguir acreditar", seguiu.

"Nossa vinda a Dubai representa custo zero ao Estado", continoou Heloísa. "Sempre que viajamos fazemos com recursos próprios. Não há preço que pague essa consciência tranquila e não precisa esconder nada que fazemos."

Em resposta a outro seguidor sobre o motivo da viagem, Heloísa afirmou que o marido foi a Dubai representar a Frente Parlamentar Brasil - EAU. "Eduardo é super atuante na política externa brasileira e possui excelentes relações com diversas lideranças mundo afora. Aqui em Dubai, durante seis meses, ocorre a Expo 2020, feira em que o Brasil possui um pavilhão de extrema importância para atrair negócios, acordos e investimentos", disse.

Ela afirmou ainda que "sempre que possível" acompanha o marido nas viagens a trabalho. "Sempre foi assim e continuará sendo! Fazemos questão de nos mantermos unidos. Eduardo reconhece o valor e a importância de ter a esposa ao lado e acompanha o crescimento da filha, mesmo com o ritmo acelerado do seu trabalho. Valorizamos a família", finalizou.

A Expo 2020 é o principal evento de inovação e economia criativa do mundo. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) irá viajar para Dubai para participar do dia dedicado ao Brasil no evento, em 15 de novembro.

O deputado Marcelo Freixo afirmou nas redes que parlamentares da oposição acionaram o Tribunal de Contas da União (TCU) para que o órgão apure os gastos da comitiva do governo federal na Expo 2020.

"Ali Banana e os 40 ladrões do desgoverno Bolsonaro estão fazendo farra em Dubai enquanto 20 milhões de pessoas estão passando fome, catando comida no lixo. Nós da oposição acionamos o TCU para investigar essa balbúrdia, paga com dinheiro que está saindo do bolso dos brasileiros", escreveu.

O próprio Eduardo Bolsonaro respondeu às críticas de Freixo, chamando-o de hipócrita por criticar a viagem a Dubai. O filho do presidente disse que os brasileiros estão passando fome porque o deputado apoiou o isolamento social na pandemia ”enquanto aglomerava na praia de Ilha Grande com os amiguinhos sem máscara”.

“Eu venho aqui para atrair empregos para o Brasil, para desfazer a merda que você fez e culpa o presidente”, disse. “[O] PSOL entrou com ações na justiça para impedir que pessoas lutassem por suas vidas, mesmo num tempo em que ninguém sabia nada sobre Covid. Estes sim [são] os verdadeiros genocidas.”

“Quando a coisa fedeu, você sorrateiramente saiu do PSOL para enganar mais pessoas, mas o PSOL não saiu de você”, finalizou, se referindo à desfiliação do partido onde estava desde 2005. Atualmente no PSB, Freixo é pré-candidato ao Governo do Rio.