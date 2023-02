Múcio se reunirá com comandantes militares para discutir artigo 142

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Defesa, José Múcio, deve procurar na semana que vem os comandantes militares para discutir as propostas que têm surgido de mudanças no artigo 142 da Constituição, que trata das Forças Armadas.

Conforme mostrou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, deputados do PT pretendem apresentar uma emenda com alterações no texto constitucional.

Entre as mudanças sugeridas estão a proibição de militares da ativa exercerem funções civis no governo, a restrição drástica de operações de GLO (Garantia da Lei da Ordem) e uma redação mais clara do artigo, que não permita distorções como a de que haveria um suposto "poder moderador" das Forças Armadas.

O próprio PT está cauteloso quanto à forma de introduzir essas mudanças, e pretende que sejam negociadas com os militares. Múcio pretende participar desse processo e atuar como um intermediador com os chefes do Exército, Marinha e Aeronáutica.