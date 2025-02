Mucio critica revanchismo, defende diferenciar penas pelo 8/1 e diz que anistia cabe a Congresso

Ele afirmou que os fardados estão preparados e ansiosos para o fim do inquérito sobre a trama golpista e que ninguém deseja mais a conclusão do que o Ministério da Defesa, para encontrar os responsáveis e julgá-los.

"Deveria ter uma dosimetria: tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz. Se for tudo comprovado, que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles, que tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular. Tinha os que entraram quebrando, os que ficaram do lado de fora. Tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa, dar uma pena, da mesma maneira, a quem armou, quem financiou e uma pessoa que foi lá, encher o movimento."

Mucio disse, no programa Roda Viva, da TV Cultura, que o julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal) vai definir se os ataques foram uma tentativa de ruptura institucional e que as Forças Armadas esperam o trâmite para "tirar essa nuvem de suspeição que paira sobre todas essas pessoas".

