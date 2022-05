MST promete 5.000 comitês de apoio a candidatura de Lula

O PT pretende realizar uma plenária com movimentos sociais em breve, para discutir a forma como eles podem contribuir com a campanha.

"Não podemos deixar que o tema da reforma agrária fique esquecido nas discussões", diz João Paulo Rodrigues, coordenador do movimento. Uma reunião com o ex-ministro Aloizio Mercadante, coordenador do programa de governo, já foi marcada.

Também pretende influenciar no debate sobre o programa de governo do petista e engajar-se nas principais atividades da campanha.

