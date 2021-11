MST e PSB ensaiam reaproximação após anos de afastamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Afastados nos últimos anos, PSB e o MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) começaram a fazer movimentos de reaproximação.

Nesta quinta-feira (4), João Pedro Stédile, dirigente e fundador do MST, participará de live do PSB com a presença de Carlos Siqueira, presidente da sigla, e Domingos Leonelli, do comitê de autorreforma do PSB.

A autorreforma é um movimento que a cúpula do partido tem promovido nos últimos anos em direção a suas raízes políticas de esquerda.

A filiação de Flávio Dino (MA) e Marcelo Freixo (RJ) ao PSB, por exemplo, faz parte desse projeto, que tende a se afastar de parlamentares alinhados ao governo federal e se aproximar de figuras representativas da oposição.

A chegada do governador do Maranhão e do líder da minoria da Câmara também facilitaram a reaproximação. Em outubro, Freixo participou de encontro com Siqueira e membros da direção nacional do MST.

A relação entre MST e PSB estremeceu em 2014, quando a legenda apoiou Aécio Neves (PSDB) contra Dilma Rousseff (PT) no segundo turno das eleições presidenciais.

O distanciamento se tornou maior em 2018, quando o PSB apoiou o impeachment da petista.