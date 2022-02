MP investiga prefeito suspeito de ‘bancar’ festa de aniversário com dinheiro público no Amazonas

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) abriu um inquérito para apurar se o prefeito de Juruá, Dr. Júnior, realizou sua festa de aniversário usando recursos da prefeitura do município. A abertura do inquérito consta no Diário Oficial do órgão dessa segunda-feira (21).

A festa, que ocorreu em outubro do ano passado e teve fotos divulgadas nas redes sociais do prefeito, contou com sorteio de brindes como geladeira, máquina de lavar, e outros eletrodoméstico. O MP quer saber quem custeou os ‘brindes’ ou se estes foram adquiridos por meio de um pregão.

A investigação também vai apurar se a prefeitura foi quem bancou as passagens e hospedagens de políticos convidados, e os cachês dos artistas, que foram atrações da festa.

O MP deu um prazo de 10 dias para que a prefeitura do município informe ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) a prestação de contas mensais do ano de 2021.