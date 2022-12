MP Eleitoral pede que campanha de Cláudio Castro devolva R$ 3,2 milhões

"Importante ressaltar que todos os gastos foram feitos com transparência e seguindo as normas vigentes da Legislação Eleitoral", complementa a nota.

Empreendimentos, uma empresa com "campo de atuação bem amplo, que a princípio exigiria uma estrutura igualmente ampla" -utilizada para contratação de pessoal para as ruas e de organização de eventos-, mas que não possuía um site disponível para acesso na internet.

A Procuradoria Regional Eleitoral apontou "vícios graves e insanáveis" na negociação de contratos com prestadores de serviço, como com uma empresa que mediou a convocação dos cabos eleitorais de Cláudio Castro nas ruas e que, apesar dos altos valores contratuais, não tem site disponível na internet e mudou de endereço logo após as eleições.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Ministério Público Eleitoral recomendou que as contas de campanha de Cláudio Castro (PL), governador reeleito do Rio de Janeiro, sejam rejeitadas. O MP pediu ainda a devolução de R$ 3,2 milhões aos cofres públicos.

