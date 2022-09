Movimentos de esquerda farão mobilização por vitória de Lula no 1º turno

"É preciso também denunciar o atual governo, após a revelação do escândalo de corrupção na compra de mansões pela família Bolsonaro com dinheiro vivo. Para sermos vitoriosos é fundamental, nesta reta final, imprimir um caráter de massividade à campanha, participando dos comícios com a presença de Lula", afirma.

"Derrotar o atual governo será um avanço para toda a nação brasileira e um exemplo positivo do nosso país para a humanidade. A eleição de Lula no primeiro turno é um passo para alcançarmos nossa missão histórica", diz nota, subscrita por Central de Movimentos Populares, Coletivo Nacional dos Eletricitários, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Federação Única dos Petroleiros, Movimento dos Atingidos por Barragens, Movimento Camponês Popular, Movimento dos Pequenos Agricultores e União Nacional por Moradia Popular.

