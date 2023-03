Mourão não vai a recepção para Bolsonaro, mas deseja boas vindas

"Eu vejo que ele vai assumir a cadeira de honra do partido dele, com isso ele tem uma posição política. Tem um grupo de seguidores enorme. Hoje o maior movimento de massa que existe no Brasil é o movimento da direita que é liderado por ele. Então ele tem condições de influenciar nas votações. De se preparar para a eleição municipal do ano que vem e estabelecer as bases para um possível retorno dele em 2026", acredita.

Bolsonaro foi recepcionado na sede do PL por aliados de diversos partidos. Entre eles estavam os senadores e ex-ministros Ciro Nogueira (PI) e Tereza Cristina (MS), por exemplo, ambos do PP.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Com relação distante com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que foi seu vice, não esteve presente ao retorno dele ao Brasil nesta quinta-feira (30).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.