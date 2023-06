Mourão diz que multa seria punição máxima do TSE a Bolsonaro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador e ex-vice-presidente da República Hamilton Mourão (Republicanos-DF) afirmou que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) deveria aplicar no máximo uma multa a Jair Bolsonaro (PL). A ação do PDT de Ciro Gomes pede que o ex-presidente seja declarado inelegível.

