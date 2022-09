Motorista de candidata a deputada estadual é morto a tiros em Fortaleza

"Conforme as primeiras informações, um homem de 29 anos foi morto a tiros por indivíduos em uma moto. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local", segue a pasta, em nota.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social diz que a Polícia Civil "investiga as circunstâncias de um homicídio registrado, na noite dessa segunda-feira (26), no bairro Antônio Bezerra".

O motorista estava ao lado de fora do edifício quando foi alvejado, de acordo com o advogado.

Segundo o advogado da campanha, Joelson Dias, Veras estava dentro de uma casa com sua coordenadora de campanha, aguardando o início do evento, quando o crime ocorreu.

